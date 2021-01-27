50 فريقا في الدورى الليبي لـ«القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 يناير 2021, 12:47 مساء
منافسات في كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة سالم العماري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020/2021 سيشهد مشاركة 50 فريقا موزعة على ست مناطق.
 
المنطقة الأولى ضمت 10 فرق هى: الصقور والشباب والمحلة ودارنس والنسور واتحاد الفتائح والجامعة السنوسية والمولودية والأندلس والهلال طبرق.

ومن المنطقة الثالثة 7 فرق هي: التحدي مصراتة والجهاد والشموع والأحرار والإشعاع والأفريقي زليتن والنصر زليتن.

المنطقة الرابعة 8 فرق هي: أبومليانة والمدينة واليرموك وحي دمشق والشرطة والميثاق الزهراء والتحدي طرابلس والشط.

المنطقة الخامسة ضمت 17 فرقا هي: نجوم صرمان والنجم الرابطي ونجوم صبراتة والمسيرة بئر غنم والنضال كاباو والنضال ظاهر الجبل والوحدة ويفات والباروني والوحدة الزنتان وككلة ونجوم الصابرية والعبور والتحدي بئر غنم والنصر الزنتان ويفرن والازدهار والقلعة والانتفاضة المطرد.

المنطقة السادسة تشكلت من 8 فرق هي: الشروق وغدوة والريف وتساوة والتحدي مرزق والنصر بندليف والنسور القليب والإيمان أم الأرانب.

وأضاف العماري أن المرحلة الأولى ستقام على مستوى المناطق، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل ذهابا وإيابا، ويتأهل أول كل مجموعة للنهائيات على مستوى ليبيا.

منافسات في كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)
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