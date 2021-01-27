طائرة الأهلي بنغازي تلتقي الهلال.. والمروج يستضيف النصر في الدوري الليبي

منافسات في الطائرة الليبية (فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة عن فرق المجموعة الأولى، بقاعة المرج وبداية من الثالثة مساء سيجمع اللقاء فريق المروج وضيفه النصر، وفي رصيد المروج نقطتين والنصر ثلاث نقاط.

وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيشهد بداية من الرابعة مساء لقاء المتصدرين الهلال والأهلي بنغازي، وكلاهما في الصدارة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، والفائز منهما سينفرد بصدارة المجموعة.

وفي مسابقة المجموعة الثالثة ستنطلق الأربعاء المقبل بمباراتين بالصالة الكبرى بطرابلس، اللقاء الأول يجمع الأهلي طرابلس مع الوحدة الويفات ويعقبها لقاء الجزيرة مع أساريا.