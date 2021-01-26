الشباب والرياضة تشكل لجنة لاستلام الجمعية العمومية بنادي الاتحاد

كلفت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع طرابلس لجنة بمهام استلام أعمال الجمعية العمومية بنادي الاتحاد الرياضي بناء على موافقة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على استقالة رئيس الجمعية العمومية بنادي الاتحاد المؤرخة في 5 يناير 2021.

وتكونت اللجنة من السادة مفتاح علي بن نوير رئيسا وراشد فاضل السري مقررا وعضوية فرج أحمد المليك وزهير مصطفى بن حكومة وعبدالحكيم رمضان عمران وخليفة نصر الراجح أعضاء.

وجاء في رسالة التكليف، يتم استلام مهام رئاسة الجمعية العمومية بنادي الاتحاد، واستلام الأختام والسجلات وبطاقات العضوية، وإصدار بطاقات الانتساب لعضوية الجمعية بالنادي، والإعلان عن بدء برنامج الانتخابات لرئاسة الجمعية ومجلس الإدارة وفق البرنامج الزمني المعد من قبل لجنة الإشراف على الآلية الانتخابية للأندية الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 17 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 1-12 -2020.

من جهة أخرى أعلن فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع طرابلس عن فتح باب القبول لانتخبات رئاسة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي وفق البرنامج الزمني المرفق مع هذا الاعلان على أن تقدم قوائم المرشحين للجنة المكلفة بإستلام مهام رئاسة الجمعية العمومية، علما بأن فترة العمل ستكون طيلة أيام الأسبوع بإستثناء يوم الجمعة.