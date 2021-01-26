الشباب والرياضة تشكل لجنة لاستلام الجمعية العمومية بنادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 يناير 2021, 03:53 مساء

كلفت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع طرابلس لجنة بمهام استلام أعمال الجمعية العمومية بنادي الاتحاد الرياضي بناء على موافقة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على استقالة رئيس الجمعية العمومية بنادي الاتحاد المؤرخة في 5 يناير 2021.

وتكونت اللجنة من السادة مفتاح علي بن نوير رئيسا وراشد فاضل السري مقررا وعضوية فرج أحمد المليك وزهير مصطفى بن حكومة وعبدالحكيم رمضان عمران وخليفة نصر الراجح أعضاء.

وجاء في رسالة التكليف، يتم استلام مهام رئاسة الجمعية العمومية بنادي الاتحاد، واستلام الأختام والسجلات وبطاقات العضوية، وإصدار بطاقات الانتساب لعضوية الجمعية بالنادي، والإعلان عن بدء برنامج الانتخابات لرئاسة الجمعية ومجلس الإدارة وفق البرنامج الزمني المعد من قبل لجنة الإشراف على الآلية الانتخابية للأندية الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 17 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 1-12 -2020.

من جهة أخرى أعلن فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة  فرع طرابلس عن فتح باب القبول لانتخبات رئاسة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي وفق البرنامج الزمني المرفق مع هذا الاعلان على أن تقدم قوائم المرشحين للجنة المكلفة بإستلام مهام رئاسة الجمعية العمومية، علما بأن فترة العمل ستكون طيلة أيام الأسبوع بإستثناء يوم الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الصناعي والصين تلاحقها
علوم وتكنولوجيا
وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان
رياضة محلية
ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»