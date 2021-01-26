قمتان في الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة

منافسات في السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

ينطلق الخميس المقبل الدورى الليبي لكرة السلة في موسمه الجديد 2021/2020 بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى:

الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة واليرموك.

المجموعة الثانية:

النصر والمروج والأهلي بنغازي والسلفيوم والهلال والتحدي.



تشهد الجولة الأولى قمتين من العيار الثقيل في المجموعتين الأولى، حيث يلتقي الاتحاد مع الأهلي طرابلس، وفي المجموعة الثانية النصر يواجه الأهلي بنغازي.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلتقي المدينة مع اليرموك والهلال يتبارى مع السلفيوم والهلال يواجه التحدي.



وتتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من الذهاب والإياب، ويتأهل للدور السداسي أول وثاني المجموعة الأولى، والمتحصلون على التراتيب الثلاثة الأولى من المجموعة الثانية، وتقام مباراة فاصلة بين ثالث الأولى ورابع الثانية لتحديد الفريق السادس، على أن يقام الدوري السداسي بنظام التجمع.