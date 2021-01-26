طائرة الأهلي طرابلس تحقق العلامة الكاملة بالفوز على الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 يناير 2021, 12:20 مساء
فريق طائرة الأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الإثنين بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراة ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثالثة.

انتهت بفوز الأهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/ 15، 25/ 21، 25/ 23)، أدار المباراة الدولي جلال دهان حكما أول وإسماعيل الكيلاني حكما ثانيا، والمسجلان علي أشتيوي وحسين النيفرو وحكما الراية محمد الوافي وربيع الرفاعي والمراقب عادل الرياني.

الأهلي طرابلس حقق فوزه الرابع ومن ثم العلامة الكاملة، حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

وأجريت قرعة مسابقة الكأس بالمجموعة الثالثة، والتي ستنطلق مع بداية مرحلة الإياب، وأسفرت عن لقاء أساريا مع الجزيرة، والأهلي طرابلس مع الوحدة الويفات، والفائز منهما يلتقي الاتحاد في الدور الثاني.

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