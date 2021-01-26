16 لاعبا في نهائيات الغولف بطرابلس

منافسات الغولف (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الثلاثاء على ملعب نسيم البحر بتاجوراء ولمدة ثلاثة أيام نهائيات بطولة الغولف للدرجة الأولى بطرابلس فردي وفرق وبإشراف الاتحاد الفرعي بطرابلس وسط مشاركة 16 لاعبا يمثلون أندية الاتحاد وأبي الأشهر وفشلوم والملعب الليبي.

من نادي الاتحاد يشارك اللاعبون: طارق رمضان ساسي ومحمد يونس القوي وأحمد رمضان ساسي وفرج رمضان ساسي.

ومن أبي الأشهر علي رمضان ساسي ومحمد عامر أبي الأشهر ومحمد لطفي ساسي ولطفي رمضان ساسي.

ومن فشلوم البهلول الشكشوكي وحسين سالم القوي ورفعت رمضان الزقوزي ولطفي محمد هويدي.

ومن الملعب الليبي اللاعبون علي عبدالله التكو وعلي محمد بن غارات والصيد محمد الشكشوكي ومحمد القعود.

واختتم أمس الإثنين نهائيات غولف فردي وفرق الدرجة الثانية وتوج ببطولة الفردي لاعب نادي فشلوم على الشكشوكي، وجاء في الترتيب الثاني اللاعبان عزالدين الجربي من نادي فشلوم ومحمود علي الشبلي من نادي أبوسليم، وحل رابعا زياد الشكشوكي من نادي فشلوم، وخامسا حسين الشبلي من أبوسليم، وسادسا خالد رجب القعود من نادي الملعب الليبي.

وعلى مستوى الفرق توج فشلوم بكأس البطولة، وجاء أبوسليم ثانيا وأبى الأشهر ثالثا والملعب الليبي رابعا.