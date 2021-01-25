8 أندية تشارك في مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الرابعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 25 يناير 2021, 11:08 مساء
قُرعة الموسم الرياضي 2020-2021 للاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

أجريت اليوم بقاعة نادي اليرموك بجنزور، قُرعة الموسم الرياضي 2020-2021  للاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة المنطقة الرابعة طرابلس، بحضور أندية: أبومليانة - الشط - حي دمشق - المدينة - اتحاد الشرطة - الميثاق الزهراء - التحدي شارع الزاوية  - اليرموك. 

وأسفرت  القُرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى: وتضم (حي دمشق - الشط - التحدي شارع الزاوية - اتحاد  الشرطة).

المجموعة الثانية: وتضم فرق (المدينة - أبومليانة - الميثاق الزهراء - اليرموك). 

وسينطلق الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الرابعة طرابلس يوم الجمعة 12 فبراير، وسيتم تحديد الملعب الذي سيقام فيه الدوري بعد معاينة لجنة تقييم الملاعب الفرعية، حسب المكتب الإعلامي للاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة المنطقة الرابعة طرابلس.

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