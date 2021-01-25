القنطري يتابع أوضاع قطاع الشباب والرياضة

القنطري يجتمع برؤساء أندية العلا والمهدية ورؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم والطائرة بسبها. (إنترنت)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، ظهر اليوم برؤساء أندية العلا والمهدية ورؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم والطائرة بسبها، بحضور رئيس فرع الهيئة وقدامى رياضيي سبها، والتي تأتي في إطار جلسات التشاور لمتابعة أوضاع قطاع الشباب والرياضة.

وألقى القنطري كلمة أشاد في بدايتها بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال هذه الفترة الصعبة في لم الشمل وتجاوز الفرقة ومساهمة الرياضيين الفعالة في تأكيد وحدة البلاد وترابط أهلها.

وقال رئيس الهيئة إن الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء وثقافة المحبة والتسامح وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب، كما تلعب الأندية الرياضية دوراً حيوياً في المجتمع كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة على إصلاح البنية التحتية الرياضية بقدر المتاح من الإمكانات، كما وفرت الرعاية للأندية والاتحادات وتم الاحتفاء بالأبطال بمختلف المنافسات.

وأوضح أن هدف اللقاء هو التفكير معاً في حلحلة المعوقات للمؤسسات الشبابية والرياضية بسبها، كما تم استعراض أوضاع البنية التحتية للأندية الرياضية، مؤكدًا أن إحياء مرافق قطاع الشباب والرياضة بمنطقة سبها من أهم أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة.