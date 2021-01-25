شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من هواة الشهرة والنجومية

عبدالواحد أبوزقية. (إنترنت)

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال شهر مارس المقبل، لدورته الجديدة أربع سنوات، بدأت ملامح المترشحين تتوضح مع تقدم قرابة التسع شخصيات للرئاسة وأكثر من عشرين لمنصب العضوية، حيث إن عدد مجلس الإدارة لا يتجاوز الـ11 عضوًا.

وتواصلت «بوابة الوسط» مع عدد من الشخصيات الرياضية التي كشفت عن ملاحظاتها بشأن الاستعداد للانتخابات القادمة.

عبدالواحد أبوزقية، الأمين العام السابق لاتحاد الكرة، قال إلى «الوسط» إن قرار تكليف لجنة انتخابات ولجنة طعون مخالف للائحة، وليس من اختصاص اتحاد الكرة، بل من اختصاص الجمعية، وأعتبر القرار باطلا ومعيبا لمخالفته النظام الأساسي وأستغرب هذا الاختراق القانوني.

الصحفى الرياضي المعروف عادل قنابة، اعتبر في تصريح إلى «الوسط» أن بعض من تقدم لعضوية اتحاد الكرة من هواة الشهرة والنجومية، وهناك من يسوق لنفسه ولا يملك شيئا وبعضهم غير مؤهل لمنصب عضو اتحاد الكرة.

أحمد عاشور، المراقب والحكم السابق، دعا في منشور له عبر صفحته الشخصية فيسبوك لجنة الانتخابات لعدم قبول أي مترشح شارك في فساد اللعبة وعليه شبهة رشاوى، وأن البعض يفكر فقط في السفر والمزايا المالية ولا يههم تطوير اللعبة، وهذا بالأدلة، مؤكدا أنه لن يتوقف عن كشف كل من أساء لكرة القدم.

عادل قنابة. (إنترنت)

أحمد عاشور. (إنترنت)