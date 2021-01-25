7 أهداف مع بداية الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 25 يناير 2021, 06:15 مساء
فريق خليج سرت. (إنترنت)

انطلقت بعد ظهر اليوم مباريات الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، حيث أقيمت اليوم أربع مباريات شهدتها ملاعب طرابلس والزاوية وشحات وأجدابيا، وفيما يأتي نتائج المباريات.

في ملعب طرابلس انتهت مباراة الاتحاد المصراتي والشط بفوز الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل أهداف الاتحاد مروان المبروك، والمحترف كرسيت، بينما سجل هدف الشط اللاعب الصغير الكانوني.

وفي ملعب أجدابيا فاز فريق خليج سرت على فريق التعاون بنتيجة هدفين دون مقابل، الهدف الأول جاء من ضربة جزاء والهدف الثاني سجله اللاعب حسام بن قطيفة.

وفي ملعب الصداقة بشحات فاز فريق الأخضر على فريق الصداقة بنتيجة هدفين دون مقابل، سجل أهداف الأخضر عمر شحات وعبدالرحمن العمامي.

وفي ملعب الزاوية انتهت مباراة رفيق والأولمبي بالزاوية بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام مباريات غدًا الثلاثاء في المجموعة الأولى بمبارتين، الأولى بين دارنس وشباب الجبل بملعب طبرق، والتحدي يستقبل الأنوار بملعب بنينا، وفي المجموعة الثانية ستقام مباراة واحدة وستجمع فريق أبوسليم مع الوحدة بملعب طرابلس الدولي.

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