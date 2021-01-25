عجلة الدوري الليبي تعود للدوران من جديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 25 يناير 2021, 03:22 مساء
لقطة من إحدى مباريات الدوري (أرشيفية: الإنترنت)

تعود، اليوم الإثنين، عجلة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 بأربع مباريات للمجموعتين الأولى والثانية بعد انقطاع لعامين.

وسيشارك في الدوري الممتاز هذا الموسم 24 فريقًا تم تقسميها إلى مجموعتين كل مجموعة 12 فريقًا.

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي والأخضر وخليج سرت والصداقة وشباب الجبل والتعاون ونجوم أجدابيا وشباب الجبل ودارنس.

المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والسويحلي والوحدة والشط والاتحاد المصراتي ورفيق والأولمبي والخمس والمحلة وأبوسليم.

اعتمدت لجنة المسابقات عدة ملاعب لإقامة مباريات الدوري عليها وهي: طرابلس الدولي وشهداء بنينا ومصراتة وطبرق وشيخ الشهداء بالبيضاء وشهداء عبدالجليل بجنزور وترهونة والأولمبي وزليتن والخمس وزوارة والصداقة بشحات وأجدابيا وسبها وسرت والقبة وصرمان وبشير جودة بالمرج.

وقد توج ببطولات الدوري الليبي فريق الاتحاد 16 مرة والأهلي طرابلس 12 مرة والأهلي بنغازي 4 مرات والتحدي 3 مرات والمدينة 3 مرات والمحلة مرتين والنصر مرتين والظهرة والشط والأولمبي بلقب واحد لكل منها.

تشهد انطلاق النسخة الجديدة اليوم أربع مباريات في المجموعة الأولى، التعاون يلتقي خليج سرت بملعب أجدابيا والصداقة يلتقي الأخضر بملعب الصداقة بشحا.
وفي المجموعة الثانية يلتقي الأولمبي مع رفيق بملعب الزاوية والشط يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس.

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