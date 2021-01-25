ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»

منتخب ليبيا في بطولة الشان (المركز الإعلامي)



يشهد ملعب جاكوبا بالكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء منتخب ليبيا مع الكونغو برازافيل في آخر مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان» لفرق المجموعة الثانية، وفي نفس التوقيت بهذه المجموعة سيلتقي النيجر مع الكونغو الديمقراطية.

قبل المباراتين، كانت الصدارة للكونغو الديمقراطية بأربع نقاط من مباراتين، ومن خلفها ليبيا والنيجر بنقطتين لكل منهما، ورابعًا الكونغو برازافيل بنقطة واحدة.



حظوظ ليبيا في التأهل إلى الدور ربع النهائي باتت مرهونة بالفوز على الكونغو برازافيل أو التعادل مع خسارة النيجر أمام الكونغو الديمقراطية، والاحتمال الثالث التعادل مع الكونغو بشرط أن يتعادل منتخب النيجر مع الكونغو الديمقراطية، وتكون نتيجة التعادل في مباراة ليبيا أعلى من نتيجة التعادل في مباراة النيجر.

يشار إلى أنه في حال تعادل ليبيا مع الكونغو برازافيل وتعادل النيجر مع الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة تتأهل الكونغو الديمقراطية في المركز الأول وتحسِم القرعة بطاقة التأهل الثانية بين ليبيا والنيجر.

التشكيلة المحتملة للمنتخب الليبي في مباراة اليوم تتكون من اللاعبين: أحمد عزاقة وصلاح فكرون وحامد فرج ومنصور رزق وعبدالله الشريف وشامخ العبيدي وعبدالله بلعم والمهدي الهوني وربيع شادي ومعتز المهدي وطلحة رزق.

وشهدت نتائج مباريات، أمس الأحد، في المجموعة الأولى فوز مالي على زيمبابوى بهدف وتعادل الكاميرون وبوركينا فاسو، دون أهداف لتتأهل مالي أول المجموعة برصيد سبع والكاميرون ثانيًا بخمس نقاط وغادر منافسات البطولة منتخبا بوركينا فاسو، 4 نقاط وموزمبيق دون نقاط.