مدرب المنتخب الوطني: نواجه مشاكل في كل مباراة ونحاول تقليل الأخطاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 يناير 2021, 09:20 مساء
مدرب المنتخب الوطني للمحليين زوران فيليبوفيتش. ( أرشيفية: إنترنت)

قال مدرب المنتخب الوطني للمحليين، زوران فيليبوفيتش، إن المنتخب يواجه بعض المشاكل في كل مباراة، حيث إن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها خط الدفاع، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الفيديو الخاص بالمباراة بعد الانتهاء منها للتوضيح للاعبين الأخطاء التي وقعوا فيها لتفاديها فيما بعد.

وأضاف زوران، في تصريحات لقناة «218»، «في حال كانت أخطاؤنا قليلة في مبارتنا المقبلة أمام الكونغو برازافيل سوف نحصل على النقاط الثلاث، نحن كفريق نحاول تقليل أخطائنا من أجل الذهاب بعيدًا في هذه البطولة».

ومن المقرر أن تقام مباراة الحسم غدًا الإثنين، في الجولة الثالثة من كأس أفريقيا للاعبين المحليين، حيث يتقابل المنتخب الوطني مع الكونغو برازافيل، في ختام الدور الأول، وهي مباراة التأهل لمنتخبين من هذه المجموعة.

 ويسعى المنتخب الوطني للظفر بنتيجة هذه المباراة، والثلاث نقاط في جال أراد التأهل للدور الثاني .

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