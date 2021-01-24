فاعلية لتأبين الراحلين من الرياضيين القدامى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 يناير 2021, 08:54 مساء
فاعلية لتأبين الراحلين من الرياضيين القدامى

أقيمت اليوم الأحد، فاعلية لتأبين عدد من الرياضيين الراحلين، وهم الحارس الدولي محمد لاغا حارس مرمي نادي الاتحاد، واللاعب الدولي يوسف الشوشان لاعب النادي الاهلي، واللاعب محمد القاضي حارس مرمي نادي المدينة، ومحمد باني لاعب نادي الوحدة ورئيس نادي الاتحاد الدكتور جمال الجعفري.

وجرى إقامة مباراتين؛ الأولي بين قدامي الاتحاد وقدامي نادي الوحدة انتهت لصالح الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي المبارة الثانية فاز قدامى الأهلي علي قدامى المدينة بهدفين مقابل هدف أيضا .

كما شهدت الفاعلية توزيع دروع تذكارية لأسر الراحليين من الوسط الرياضي.

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