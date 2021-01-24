خريطة كاملة لحكام أولى مباريات الدوري الليبي في موسمه الجديد

مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كلفت لجنة التحكيم العامة حكام مباريات الجولة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 2020/ 2021، وتجرى غدا الإثنين أربع مباريات.

الصداقة يلتقي الأخضر بملعب شحات بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين سفيان علي وأسامة الورفلي، والحكم الرابع مفتاح العلمي والمراقب محمد عبدالله.

وبملعب أجدابيا يجري لقاء التعاون مع خليج سرت بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين عبدالله الشكري وسالم المراكبي، والحكم الرابع جمال الشريف والمراقب محمد الزلاوي.



بملعب الزاوية يجمع اللقاء الأولمبي ورفيق بإدارة الحكم محمد برشدان والمساعدين عزالدين عطية ومحمد التير، والحكم الرابع محمد القبضي والمراقب أحمد عاشور.

وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء الشط مع الاتحاد المصراتي بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين عبدالقدوس المغربي ورياض العزابي، والحكم الرابع مؤمن الراعي والمراقب خيري الماقوري.



ويجرى الثلاثاء على ملعب طبرق مباراة دارنس مع شباب الجبل بإدارة الحكم حسين سليمان والمساعدين باسم سيف النصر وموسى العوامي، والحكم الرابع منصور دوغه والمراقب الطيب عبدالكريم.

وعلى ملعب بنينا ببنغازي سيلاقي التحدي نظيره الأخضر بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين وليد بوحرارة ومنجي أبوشكيوه، والحكم الرابع مصطفى الدرسي والمراقب جمال الهواري.



وبملعب طرابلس سيلتقي الوحدة مع أبوسليم بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين أحمد عوينه وفيصل بن علي، والحكم الرابع محمد الشابي والمراقب محمد محرز.

أجلت لجنة المسابقات خمس مباريات في الأسبوع الأول للأندية التي لديها ثلاثة لاعبين أو حارس مرمى في صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة الـ«شان».

المباريات المؤجلة الأهلي بنغازي والهلال، النصر ونجوم أجدابيا، وفي المجموعة الثانية أجلت مباريات الاتحاد والخمس، والسويحلي والمدينة، والأهلي طرابلس والمحلة.

يشار إلى أن لجنة المسابقات طلبت من الأنديه المشاركة مخاطبتها بشأن تحديد لون الزي الرسمي والاحتياطي لكل ناد، وأيضا تحديد الملعب الرئيسي والاحتياط لكل ناد قبل انطلاق المسابقة، وفي حالة عدم المخاطبة ستحدد لجنة المسابقات الملاعب البديلة.

كما طلبت من حكام المباريات التواجد في الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة كحد أقصى والالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا وإجراء مسحة للاعبين قبل موعد المباراة بثلاثة أيام.