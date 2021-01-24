العرضاوي: جارٍ التجهيز لبطولة ليبيا للووشو

جانب من تدريبات الووشو (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للووشو بشير العرضاوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أن عدة مواضيع باتت مطروحة على مكتبه التنفيذي.

وأضاف أنه سيعقد اجتماعا موسعا خلال الأيام القادمة، وسيناقش جملة من المواضيع من بينها عرض النظام الأساسي الجديد للاتحاد والتجهيز لإقامة بطولة ليبيا للووشو في شهر مارس المقبل لجميع الفئات السنية مع عرض البرنامج السنوي للعام2021.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للووشو انتخب أخيرا برئاسة بشير العرضاوي ونائبه عدنان فضيل والأمين العام محمد حريبة وأمين الصندوق بشير المحجوب وعضوية كل من مصطفى زيدان وسالم التومي وخالد الجراري ورجب حسن وأيمن عبدالقادر.