استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 يناير 2021, 11:03 مساء
الأهلي بنغازي أمام الأنوار في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

شددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم على الفرق المشاركة في مسابقة القسم الممتاز الذي سينطلق بعد غد الإثنين بضرورة التقيد بإجراء مسحة «كورونا» لجميع اللاعبين والمرافقين وقياس حرارة اللاعبين قبل بداية المباراة.

ومن ضمن ما جاء في التعميم الأخير على رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق «حرصا على سلامة اللاعبين والأطقم المرافقة للفرق، نأمل التواصل مع المراكز الوطنية لمكافحة الأمراض للتنسيق بتكليف المتخصصين لقياس حرارة اللاعبين والمرافقين قبل انطلاق المباريات».

وأضاف: «استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 درجة، إذا لم تهبط خلال عشر دقائق، وأيضا التنبيه على الأندية بضرورة إجراء فحص قبل أول المباريات بالدوري بـ 72 ساعة، وسيستمر إجراء الفحص على فترات يحددها الفريق الطبي».

وأكد التعميم ضرورة تعقيم مرافق الملعب قبل المباراة، وأنه لن يسمح لأي فريق باللعب، ما لم يلتزم بالشروط السالفة الذكر.

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