طلعت يوسف يتسلم مهمته مع «الأهلي طرابلس» ويشرح أهداف التجربة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 يناير 2021, 09:46 مساء
طلعت يوسف (المركز الإعلامي)

باشر المدرب الجديد القديم، طلعت يوسف، تدربياته مع فريق «الأهلي طرابلس»، الخميس، في أول تدريب له تعرف خلاله على الوجوه الجديدة في الفريق التي تعاقدت معها إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وقد عقد المدرب طلعت يوسف مؤتمرًا صحفيًّا، صباح الخميس، أكد خلاله أنه سعيد بعودته لتدريب فريق «الأهلي»، وسعيد بالتجربتين السابقتين معه، اللتين كانت فيهما نجاحات منطقية ومرضية بالنسبة له ولجمهور «الأهلي».

وقال يوسف: «أتمنى في التجربة الثالثة أن أحقق الآمال المرجوة، ونحقق الانتصارات التي نسعى إليها وإن كانت المهمة ليست سهلة ومحتاجة لجهد كبير وتكاتف الجميع».

الطاقم الفني المصاحب لطلعت يوسف في مهمته الجديدة يتكون من محمد وهبة مدربًا عامًّا، والمعد البدني الدكتور أحمد عبداللطيف من مصر، ومدرب الحراس التونسي  إلياس المزوغي، ومساعد مدرب الليبي محمد الزقوزي.

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