«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري

مباراة منتخب ليبيا أمام غينيا الاستوائية (أرشيفية : الإنترنت)

رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الطعن المقدم من الاتحاد الليبي في مباراته أمام غينيا الاستوائية، التي انتهت بخسارة «فرسان المتوسط» (3-2) بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وقد استأنف الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار القاضي برفض الطعن لدى لجنة الطعون التي منحت 3 أيام للاستئناف، بحسب ما ذكرته صفحة «الحصرية للمنتخبات» عبر «فيسبوك».

وطعن الاتحاد الليبي عقب الهزيمة المزدوجة أمام غينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

تلخص الطعن المقدم إلى «كاف» بخصوص حالات التبديل التي قام بها منتخب غينيا الاستوائية، حيث تسمح القوانين المعتمدة من قبل «كاف» لكل منتخب بإجراء خمسة تبديلات على ثلاث فترات، لكن منتخب غينيا قام بإشراك 4 لاعبين في الشوط الثاني بشكل منفرد لكل لاعب، وهذا ما يعد مخالفًا للقانون لاستعمال أكثر من ثلاث فترات للتغيير، ومن بين أحدها كان اللاعب الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الغيني.

وكان رئيس الاتحاد العام، عبد الحكيم الشلماني، هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، وأن ليبيا قد انتدبت محاميًا مصريًّا لمتابعة الطعن.