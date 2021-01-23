ليبيا رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة العرب الأولى في التايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 يناير 2021, 04:14 مساء

تم تكليف رئيس الاتحاد العام الليبي للتايكوندو محمد بيت المال بمنصب رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة العرب الأولى تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو عبر الإنترنت عن بعد.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أكد بيت المال أن اختيار ليبيا رئيسا للجنة الإعلامية من قبل الاتحاد العربي للتايكوندو هو أول اعتراف عربي ودولي بالاتحاد الليبي الجديد.

وأضاف بيت المال قائلا: «هذه أول مهمة رسمية دولية لليبيا في هذا المحفل العربي، وسيكون لنا الاختيار الأفضل لعضوية اللجنة الإعلامية من الإعلاميين المميزين في الوطن العربي، ومن بينهم إعلاميو ليبيا، وقد تم اختيار الإعلامي الرياضي الصديق قواس من ليبيا لعضوية اللجنة الإعلامية لهذه البطولة».

وعن الدول المشاركة أضاف بيت المال: «حاليا تسع دول والباب ما زال مفتوحا للمشاركة والدول التي أبدت موافقتها حتى الآن هي: ليبيا وفلسطين والسعودية والمغرب والجزائر وتونس وقطر ولبنان وسورية، وبرعاية الاتحاد الدولي للعبة وبتنظيم من الاتحاد العربي».

وعن موعد البطولة وآليات التحكيم قال: «البطولة ستنطلق في 12 فبراير حتى 20 منه بفلسطين، ويشرف عليها جراند ماستر ميشيل ظاهر نائب رئيس الاتحاد الدولي الذي نسق لهذه البطولة بين الاتحادين الدولي والعربي للعبة».

واختتم بيت المال: «تم تشكيل لجان فنية للبطولة من بينها محمد أبو رميلة رئيسا للبطولة، ومحمد بيت المال رئيسا للجنة الإعلامية، والتحكيم برئاسة المغربي محمد جوداري، وعن آليات التحكيم ستكون من خلال إرسال فيديوهات إلى الغرفة المركزية للبطولة ومن خلالها سيتم التقييم وإرسال النتائج إلى اللجنة العليا في جميع الفئات وكل فئة سيكون لها تقييمها ونتائجها».

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