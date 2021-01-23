الكونغو برازافيل أمل «فرسان المتوسط» الأخير في «الشان».. وبلعم رجل «الديمقراطية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 يناير 2021, 03:41 مساء
لاعب المنتخب الوطني الليبي عبدالله بلعم (إنترنت)

تحصل لاعب المنتخب الوطني الليبي عبدالله بلعم على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا والكونغو الديمقراطية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان».

سجل هدف المنتخب الوطني معتز المهدي في الدقيقة الخامسة وعدل الفريق الكونغولي النتيجة في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي المقدر من قبل الحكم المالي بثلاث دقائق.

وبهذه النتيجة فرط المنتخب الوطني لـ«فرسان المتوسط» في فوز يسهل له طريق التأهل للدور الثاني دون دخول في حسابات معقدة.

وبعد التعادل بين منتخب النيجر والكونغو برازافيل أصبح ترتيب المجموعة الثانية الكونغو الديمقراطية برصيد أربع نقاط وليبيا نقطتين والنيجر نقطتين والكونغو برازافيل نقطة واحدة.

مباراة المنتخب المقبلة تجرى بعد غد الإثنين وستكون أمام منتخب الكونغو برازافيل في ختام الدور الأول وهي مباراة التأهل لمنتخبين من هذه المجموعة.

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