«ليبيانا» توقع عقد رعاية مالك الزناد في تونس وتواصل نشاطها الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 يناير 2021, 02:41 مساء
منافسات سابقة في الملاكمة لمالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

تواصل شركة ليبيانا للهاتف المحمول دعمها للفرق واللاعبين الرياضيين ممن لديهم استحقاقات دولية. وعلمت «بوابة الوسط» أن الشركة ستوقع اليوم السبت بفندق مونيفيك بمنطقة البحيرة بتونس العاصمة عقدا لرعاية البطل مالك الزناد.
يشار إلى أن البطل مالك الزناد 28 عاما كانت بدايته مع لعبة الملاكمة بنادي الاتحاد بطرابلس العام 2011، وبدأ مسيرته الاحترافيه بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 17 انتصارا أغلبها بالضربة الفنية القاضية.

أبرز انتصاراته فوزه على بطل بريطانيا وعلى البريطانيين ويلمز وجريمن اساري والسلوفاكي ميتشيل والكاميروني تشامبا.

يشار إلى أن شركة ليبيانا قامت برعاية فريقي كرة القدم بناديي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، وأيضا رعاية بطل بناء الأجسام كمال القرقني المتوج بذهبية وفضية مستر أولمبيا أقوى بطولات بناء الأجسام العالمية.

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