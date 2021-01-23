طائرة السويحلي تفوز على الاتحاد المصراتي وتتصدر المجموعة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 يناير 2021, 02:37 مساء
منافسات في الكرة الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت الخميس بقاعة مصراتة آخر مباراتين في مرحلة الذهاب للدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثانية.

المباراة الأولى جمعت التحدي والتصدي وتواصلت لأربعة أشوط، تقدم التصدي بنتيجة الشوط الأول (25/18)، وفي بقية الأشواط كان التفوق للتحدي (25/21، 25/22، 25/14) لتنتهي المباراة بفوز التحدي بثلاثة أشواط لشوط واحد.

أدار المباراة الحكم حسين الغيران حكما أول وعبدالسلام بلعوطة حكما ثانيا، والمسجل فتح الله الروياتي، وحكما الراية علي العلواني وعلي الرجوبي.

وفي المباراة الثانية تمكن السويحلي من تحقيق التفوق على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. تقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول ‏(25/20) والشوط الثاني كان التفوق للاتحاد المصراتي (25/17) وعاد السويحلي ليتفوق بالشوطين الثالث والرابع (25/17 و25/19).

يتصدر السويحلي ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، ويليه الاتحاد المصراتي بتسع نقاط والتحدي بست نقاط والأفريقي بنقطتين والتصدي بنقطة واحدة.

وفي سياق متصل تشهد القاعة الكبرى بطرابلس اليوم السبت مباراة في دوري الطائرة لفرق المجموعة الثالثة وتجمع الجزيرة وأساريا.

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