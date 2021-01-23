القريو يتلقى تهنئة نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام

القريو مع فهيم في الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام (إنترنت)

تلقى رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو تهنئة من النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي لبناء الأجسام عادل فهيم، لمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

وجاء في الرسالة «يسعدني أن أهدي معاليكم أرق التحيات وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة فوزكم بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام، للدورة 2025/2021 خلال فاعليات الجمعية العمومية لاتحاد بناء الأجسام التي عقدت مؤخرا بمدينة الإسكندرية».

وأضافت الرسالة «واثقين تمام الثقة في إمكاناتكم وقدراتكم الإدارية المتميزة، آملين من المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحقيق التطور الذي نأمله في لعبة بناء الأجسام، وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة بأسلوب حياة صحي».