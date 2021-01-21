المنتخب الوطني يخسر أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما. (المركز الإعلامي)

فقد المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما نتيجة مباراته أمام نظيره التونسي، بنتيجة هدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على أرضية ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، في ختام مبارياته في بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها الجزائر.

جاء الهدف الأول لصالح المنتخب التونسي، عن طريق لاعبه فراس المهدواني في الدقيقة 54، قبل أن يخطف المنتخب الوطني هدف التعادل في الدقيقة 77، عن طريق ميسر أبوشيبة، بعد متابعة ممتازة لكرة داخل مناطق جزاء منتخب تونس.

وبعد هدف التعادل خرج نسور قرطاج من مناطقهم بحثا عن خطف النقاط الثلاث لينجح اللاعب محمد الناصر الطرابلسي في إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده مع مطلع الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة انسحب المنتخب الوطني من التصفيات بعد هزيمتين أمام الجزائر وتونس، بينما حافظ النسور على حظوظهم، وستكون مواجهة الأحد القادم ضد الجزائر حاسمة وفاصلة من أجل خطف التأهل.

يذكر أن هذه المقابلة تندرج في إطار الجولة الثانية من البطولة التأهيلية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات أقل من 17 سنة، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس أفريقيا للأمم المقررة خلال شهر مارس المقبل بالمغرب.