فوز الهلال والأهلي بنغازي في الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 21 يناير 2021, 10:22 صباحا
جانب من مباراة الأهلي بنغازي في الكرة الطائرة. (إنترنت)

شهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي أمس مباراتين ضمن الأسبوع الرابع للدوري الليبي للكرة الطائرة (المنطقة الأولى).

المباراة الأولى جمعت فريقي الهلال والبراق، وفاز فيها الأول بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/18، 25/17، 25/15). وأدار المباراة عصام الفسي حكما أول وسعد المسلاتي حكمًا ثانيا، وحمل الراية الحكمان سعد الورفلي وبدر البرهمي، وأصبح فريق الهلال بتسع نقاط والبراق بنقطته الوحيدة السابقة.

وفي المباراة الثانية التي جمعت قطبي الكرة الطائرة ببنغازي النصر والأهلي بنغازي، حسمها الأهلي لصالحه وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/20، 26/24، 25/19).

وأدار المباراة طاقم تحكيم تكون من الدولي حسين البركي حكما أول ووائل بوشعالة حكما ثانيا، وحمل الراية الحكمان سعد الورفلي وسعد المسلاتي، وأصبح الأهلي في رصيده تسع نقاط من ثلاث مباريات والنصر باق بنقاطه الثلاث السابقة.

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