منتخب المحليين يختتم استعداداته لمواجهة الكونغو الديمقراطية غدا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 21 يناير 2021, 12:35 صباحا
تدريب منتخب المحليين. (المركز الإعلامي)

اختتم المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته الأخيرة، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب «الكونغو الديمقراطية»، مساء الغد عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية للاعبيين المحليين. 

وكان المنتخب الوطني تعادل سلبيًّا في مباراته الأولى أمام منتخب النيجر، وفي رصيده نقطة واحدة.

وتعد مواجهة الغد مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أرد التأهل للدور الثاني.

منتخب الكونغو في رصيده ثلاث نقاط، ورصيد ليبيا والنيجر نقطة واحدة لكل منهما، والكونغو برازافيل دون نقاط.

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