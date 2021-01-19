«الأهلي طرابلس» يدعم الجانب الإعلامي بإطلاق «راديو».. وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 19 يناير 2021, 10:31 مساء
ساسي أبوعون (أرشيفية : الإنترنت)

في خطوة ممتازة من ساسي أبوعون، رئيس نادي «الأهلي طرابلس»، تم الاتفاق رسميًّا مع شركة متخصصة لإطلاق راديو «الأهلي FM».

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم جدًّا، وذلك لدعم مشوار زعيم الأندية الليبية، وتدعيم الجانب الإعلامي للنادي واستقطاب الخبرات الإذاعية والطاقات الشبابية، وليواكب الردايو تطلعات النادي «الأهلي» لينافس على الألقاب والبطولات في مختلف الألعاب، وسيكون التميز حليف راديو أكثر الأندية شعبية في ليبيا.

وفي إطار دعم الرياضيين القدامى، يسعي «الأهلي طرابلس» لإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي؛ ويهدف لتقديم الدعم والمساعدة لكافة اللاعبين والإداريين والإعلاميين والعاملين بالنادي، وفاءً لهم وإيمانًا بدورهم الكبير لما قدموه من خدمات جليلة تحقيقًا لمبدأ تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، وتأكيدًا لروح المشاركة للجميع دون استثناء.

وستكون موارد الصندوق على النحو الآتي: خصم 2% من قيمة العقد المبرم مع اللاعب بموافقته الشخصية في جميع الألعاب الرياضية، وخصم 2% من قيمة العقد الاستثماري للنادي، وخصم 2% من قيمة التذاكر وما يقدم للصندوق من هيبات، وسيتم تشكيل لجنة من قبل الإدارة لإدارة الصندوق وحساب مصرفي بأحد المصارف التجارية العاملة.

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