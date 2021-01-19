5 مؤجلات في بداية انطلاق الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 يناير 2021, 04:19 مساء
مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم سينطلق الإثنين المقبل 25 يناير الجاري بأربع مباريات في المجموعة الأولى والثانية.

الصداقة يلتقي الأخضر بملعب شحات، وبملعب أجدابيا التعاون يتبارى مع خليج سرت، وفي المجموعة الثانية الأولمبي يستضيف رفيق على ملعب الزاوية، وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء الشط مع الاتحاد المصراتي.

وأضاف البوسيفي أجلت خمس مباريات في الأسبوع الأول لأنه تم التأجيل للأندية التي لديها ثلاثة لاعبين أو لاعب وحارس مرمى في صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة «شان» وهي مباريات الأهلي بنغازي والهلال، والنصر ونجوم أجدابيا، وفي المجموعة الثانية أجلت مباريات الاتحاد والخمس، والسويحلي والمدينة، والأهلي طرابلس والمحلة.

وواصل البوسيفي حديثه قائلا «على الأندية المشاركة مخاطبة لجنة تنظيم المسابقات بتحديد لون الزي الرسمي والاحتياطي لكل ناد وأيضا تحديد الملعب الرئيسي والاحتياط لكل ناد ومخاطبتنا قبل انطلاق المسابقة، وفي حالة عدم  المخاطبة، تحدد لجنة المسابقات الملاعب البديلة من نفسها».

كما طلب من حكام المباريات التواجد في الملعب قبل ساعه ونصف من بداية المباراة كحد أقصى، والالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا وإجراء مسحه للاعبين قبل موعد المباراة بثلاثة أيام.

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