التحدي يلتقي نجوم صرمان على كأس السوبر في القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 يناير 2021, 03:19 مساء
جانب من منافسات كأس كرة القدم المصغرة (إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، سالم العماري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 سينطلق بمباراة الكأس الممتازة السوبر.

وتجمع مباراة السوبر نادي التحدي مصراتة بصفته بطل الدوري ونادي نجوم صرمان، وتقام المباراة في الخامس من فبراير المقبل على ملعب نادي الإشعاع بمدينة زليتن.

وأضاف العماري أن الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة سيكون من مرحلتين، المرحلة الأولى على مستوى الاتحادات الفرعية، ومن مرحلتين ذهاب وإياب، ويصعد عن كل خمسة أندية ناد واحد إلى المرحلة الثانية، والتي ستكون بنظام التجمع أو بنظام المناطق المتقاربة.

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