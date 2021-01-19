حفل استقبال كبير لنائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام عادل القريو

القريو خلال الاستقبال في المطار (إنترنت)

استقبل نائب رئيس الاتحاد العربي المنتخب حديثا ورئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو والوفد المرافق له أحمد سعيد الأمين العام وعادل البيباص أمين الصندوق أمس الإثنين بحفاوة بالغة من قبل شخصيات رياضية من أبناء اللعبة ابتهاجا بانتخابه نائبا للاتحاد العربي لبناء الأجسام.

كان في استقبالهم عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية لبناء الأجسام برئاسة إبراهيم مادي وأمينه العام عبدالجبار كامل وأعضاء الاتحاد أبوبكر القريتلي وناصر دليله ووسام العكاري ومدير صالة ماكس جم عبدالرزاق كشاد، وعدد من الشخصيات الرياضية الأخرى الذين عبروا جميعا عن الامتنان لرئيس الاتحاد الليبي عادل القريو بعد انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم السبت الماضي بالإسكندرية، وتم انتخاب القريو نائبا للاتحاد العربي بعد منافسة قوية لأكثر من ثمانية اتحادات عربية تقدمت لنيل منصب نائب الاتحاد العربي الذي نالته ليبيا عن جدارة واستحقاق.

وبعد العودة من المطار أقيم بصالة ماكس جم حفل ترحيب ألقيت فيه كلمات من رئيس الاتحاد عادل القريو وأمينه العام أحمد سعيد وأمين الصندوق عادل البيباص الذين أكدوا جميعا أن هذا الانتخاب هو انتصار لليبيا وللرياضة الليبية، وأن هذا الانتخاب لم يكن بالأمر البسيط لولا سمعة ليبيا وحسن مهنيتها في رياضة بناء الأجسام العربية، مؤكدين أن المنافسة كانت قوية بين أكثر من ثمانية اتحادات عربية تقدمت لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

وبعد الكلمات أقامت صالة ماكس جم وجبة عشاء ابتهاجا بالمنصب الرفيع، ويعد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام من أنشط الاتحادات على الساحة الليبية، حيث حققت رياضة لعبة بناء الأجسام العديد من القلائد على المستوى العربي والأفريقي وحتى العالمي بحصول ابن ليبيا كمال القرقيني هذا الموسم على القلادة الفضية من مستر أولمبيا مقارعة مع أبطال عالميين.

القريو خلال حفل الاستقبال (إنترنت)