زامبيا تلتقي تنزانيا وغينيا تواجه ناميبيا في بطولة «شان 2021»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 يناير 2021, 12:22 مساء
مباراة المغرب و توغو (إنترنت)

تتواصل على ملاعب الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين «شان 2021» بمشاركة 16 فريقا موزعة على أربع مجموعات.

وتجرى اليوم الثلاثاء مباريات المجموعة الرابعة بمباراتين، الأولى تجمع منتخبا زامبيا وتنزانيا، وتقبها مباراة غينيا وناميبيا.

وشهدت مباريات المجموعة الثالثة أمس الإثنين فوز المغرب على توغو بهدف وتعادل روندا وأوغندا دون أهداف.

وبعد الجولة الأولى الكاميرون ومالي في صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط لكل منهما، وبقيا بوركينا فاسو وزيمبابوي دون نقاط.

والمجموعة الثانية الصدارة للكونغو الديمقراطية بثلاث نقاط تليها ليبيا والنيجر بنقطة واحدة لكل منهما والكونغو برازافيل دون نقاط.

والمجموعة الثالثة باتت الصدارة للمغرب بثلاث نقاط ومن خلفها رواندا وأوغندا بنقطة واحدة لكل منهما، وأخيرا توغو دون نقاط.

وتجرى غدا الأربعاء مباراتا المجموعة الأولى، وتلتقي مالي والكاميرون وزيمبابوي مع بوركينا فاسو، بينما يشهد الخميس مباراتين في المجموعة الثانية ليبيا مع الكونغو الديمقراطية والنيجر تلتقي الكونغو برازافيل.

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