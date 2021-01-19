محاضرتان في دورة حكام الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 يناير 2021, 11:55 صباحا
مباراة لفريق الأهلي طرابلس في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بالمدينة الرياضية بمدينة مصراتة دورة حكام الكرة الطائرة المستجدين، والتي يحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة علي المكشالي وبرنامجها يتضمن محاضرات نظرية وعملية في قانون اللعبة.

وتقام اليوم الثلاثاء محاضرتان، المحاضرة الأولى تدور حول تأخيرات اللعب واللاعب الليبرو، وفي الفتره المسائية تدريب عملي على التحكيم على الفئة السنية 17 عاما، وأيضا تدريب عملي على كيفية التسجيل.

يشار إلى أن الدورة ستختتم الجمعة المقبل بامتحانات شفوية ونظرية وعملية، وسيتم منح الفائزين قرار اعتماد من الاتحاد العام.

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