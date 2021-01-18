دقيقة حدادا على روح جمال الجعفري في فوز الأهلي على خليج سرت في بطولة السلام

دقيقة حدادا على روح جمال الجعفري في مباراة الأهلي وخليج سرت في بطولة السلام. (إنترنت)

افتتحت مساء اليوم الإثنين، بملعب بنينا ببنغازي، بطولة السلام الودية بلقاء جمع فريق الأهلي بنغازي أمام نظيره خليج سرت، وبحضور الجمهور الرياضي، وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقبل انطلاق المباراة وقف الجميع دقيقة صمتا، حدادا على روح المغفور له المرحوم جمال الجعفري، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، ورئيس نادي الاتحاد الذي وافاه الأجل صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وسيلتقي غدًا فريق النصر مع فريق الشط ضمن منافسات هذه البطولة، حيث يشارك فيها 6 فرق هي الأهلي بنغازي وخليج سرت والتحدي والنصر والشط والهلال.