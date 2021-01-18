منتخب الناشئين يفقد مباراته أمام الجزائر في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين. (إنترنت)

انتهت مباراة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره الجزائري، بفوز الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب 5 جويلي بالجزائر، ضمن منافسات شمال أفريقيا المؤهلة للمغرب.

الشوط الأول بادر المنتخب الوطني بالتسجيل في الدقيقة 23، وعدل المنتخب الجزائري النتيجة في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني ومن نيران صديقة تحصل المنتخب الوطني على الهدف الثاني، وبعد ذلك عدل المنتخب الجزائري هذه النتيجة بإضافة الهدف الثاني من كرة ثابتة.

وقد منح حكم المباراة الحكم المصري نور الدين ركلة جزاء وهمية تصدى لها حارس الناشئين بكل اقتدار، واستمر التعادل حتى الدقيقة 87، قبل أن يضيف المنتخب الجزائري الهدف الثالث.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني للناشئين نظيره المنتخب التونسي في 21 يناير الجاري.