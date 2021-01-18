أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل

جمال الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

في آخر حديث له على القنوات الرياضية بالتلفريون المصري، وعد رئيس نادي «الاتحاد»، جمال الجعفري، بمكافآت مجزية للاعبيه، حال تجاوز فريق «بيراميدز» في دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية.

وقال الراحل الجعفري عبر قناة «أون تايم سبورتس 2» مع برنامج «جمهور التالتة»: «نسعى لتحسين صورتنا أمام بيراميدز في لقاء العودة، وتشريف الكرة الليبية، الجميع يعلم أن مواجهة بيراميدز صعبة ولكن ليست مستحيلة، وضعنا مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على بيراميدز»، إلا أن الاتحاد أخفق في الاستمرار وتخطاه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما باستاد 30 يونيو «الدفاع الجوي» ضمن إياب مسابقة «الكونفدرالية».

كانت تلك آخر أحلام جمال الجعفري الذي ودعته الرياضة الليبية اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، تاركًا رحلة ومسيرة عطاء زاخرة ما بين نادي «الاتحاد» أو حتى رئاسة اتحاد كرة القدم الليبي العام كآخر رئيس اتحاد كرة منتخب.