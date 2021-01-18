أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 02:56 مساء
جمال الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

في آخر حديث له على القنوات الرياضية بالتلفريون المصري، وعد رئيس نادي «الاتحاد»، جمال الجعفري، بمكافآت مجزية للاعبيه، حال تجاوز فريق «بيراميدز» في دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية.

وقال الراحل الجعفري عبر قناة «أون تايم سبورتس 2» مع برنامج «جمهور التالتة»: «نسعى لتحسين صورتنا أمام بيراميدز في لقاء العودة، وتشريف الكرة الليبية، الجميع يعلم أن مواجهة بيراميدز صعبة ولكن ليست مستحيلة، وضعنا مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على بيراميدز»، إلا أن الاتحاد أخفق في الاستمرار وتخطاه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما باستاد 30 يونيو «الدفاع الجوي» ضمن إياب مسابقة «الكونفدرالية».

كانت تلك آخر أحلام جمال الجعفري الذي ودعته الرياضة الليبية اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، تاركًا رحلة ومسيرة عطاء زاخرة ما بين نادي «الاتحاد» أو حتى رئاسة اتحاد كرة القدم الليبي العام كآخر رئيس اتحاد كرة منتخب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
وفاة رئيس اتحاد الكرة السابق بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة محلية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بـ«كورونا»