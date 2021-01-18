طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا وتتصدر المجموعة الثالثة

فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت القاعة الكبرى بطرابلس، أمس الأحد، المباراة المؤجلة في الدوري الليبي للكرة الطائرة، وجمعت «الأهلي طرابلس» و«أساريا» بإدارة الحكمين جلال دهان وعبدالحكيم رمضان.

انتهت المباراة بفوز «الأهلي طرابلس» بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها «25 /15» و«25 /19» و«25 /19».

بهذا الفوز تصدر «الأهلي طرابلس» المجموعة الثالثة بتسع نقاط من ثلاث مباريات وبقي «أساريا» بنقاطه الثلاث بالسابقة من مباراتين.

وجاءت النتائج المسجلة هذا الأسبوع في المجموعة الأولى لتشهد فوز «الأهلي بنغازي» على «المروج» بثلاثة أشواط دون رد وفوز «الهلال» على «النصر» بثلاثة أشواط لصفر أيضًا.

مباراة لفريق الأهلي طرابلس في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)