تفاصيل الاجتماع الثاني للاتحاد العام الليبي الجديد لـ«التايكوندو»

محمد شعبان بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

عُقد الاجتماع الثاني لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لـ«التايكوندو»، أمس السبت عبر تطبيق «زووم»، برئاسة محمد شعبان بيت المال؛ لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من البنود المهمة.

وجرى مناقشة عدد من البنود خلال الاجتماع وهي؛ تصميم شعار الاتحاد الجديد، وفتح حساب للاتحاد، والهيكل التنظيمي للاتحاد، ومشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية المقبلة بفلسطين.

وافتتح رئيس الاتحاد الجلسة بكلمة ترحيبية بجميع الأعضاء، موجهًا الشكر لهم على حسن التزامهم بموعد الحضور، ومن ثم تم التطرق إلى بنود الاجتماع.

وفيما يخص تصميم شعار للاتحاد الليبي لـ«التايكوندو»، جرى عرض بعض التصاميم الفنية المقترحة، وتم الاتفاق على أحد الشعارات على أن يتم التعديل في التصميم، ثم اعتماده بعد موافقة الجميع والعمل به.

كما تم الاتفاق على تكليف لطفي العظمة بصفته أمين الصندوق بالاتحاد بإتمام إجراءات فتح حساب للاتحاد مع أحد المصارف التي من شأنها اعتماد التوقيعات وتسهيل الإجراءات.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للاتحاد، تم الاتفاق على فتح باب قبول ملفات المدربين والسيرة الذاتية للراغبين في شغل إحدى اللجان الفنية متمثلًا في (لجنة الحكام ولجنة المدربين ولجنة المسابقات واللجنة الإعلامية وإدارة المنظومة والعلاقات الدولية وإدارة التدريب والإدارة القانونية).

كما تمت دراسة مسوَّدة اللوائح الفنية التي تم تجهيزها الخاصة بالمسابقات، الحكام، المنتخبات، المدربين، الجزاءات، الرياضيين.

وفيما يتعلق بمشاركة ليبيا في البطولة العربية بفلسطين، قام عضو الاتحاد محمد بلتيت بعرض تقرير عن استعداد منتخب ليبيا للمشاركة في البطولة العربية، التي سيتم تنظيمها أونلاين عبر تطبيق «زووم» تحت إشراف الاتحاد الدولي لـ«التايكوندو».

ويذكر أن فريق نادي بالخير من ليبيا شارك في بطولة العرب التي نظمها الاتحاد الفلسطيني خلال الأشهر الماضية وحصل فريق النادي علي العديد من القلائد.