عادل القريو نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام

الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام، اليوم الأحد، جلستها الانتخابية بمحافظة الإسكندرية بمصر، لاختيار الرئيس ونواب الرئيس ومجلس إدارة الاتحاد عن الفترة 2021 / 2025.

حضر الجلسة الانتخابية محافظ الإسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف، وممثل اللجان الأولمبية العربية أحمد حسام الدين ، وممثلو دول ليبيا ومصر وتونس وفلسطين والإمارات وعمان والعراق وسورية واليمن والأردن والسودان والسعودية والبحرين، بينما تغيبت عن الحضور دول لبنان والمغرب وموريتانيا.

واختارت الجمعية العمومية المصري عادل فهيم رئيسًا للاتحاد لفترة رئاسية رابعة بإجماع الحاضرين، كما تم انتخاب ثلاثة نواب للرئيس وهم عادل القريو (ليبيا) وأسامة الرميان (السعودية) وسالم البحري (عمان).

كما تم أيضًا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم، محمد خضوره (تونس) ومنار هيكل (سورية) ونجيب الجوفي (اليمن) وخالد الرامي (المغرب) وحسان حسن (السودان).

وجرى الاتفاق في اجتماع الجمعية العمومية على إدراج لعبة بناء الأجسام ضمن ألعاب الدورة الرياضية العربية المقبلة، وضم دولة فلسطين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لبناء الأجسام.



يشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الذي تعذر حضوره في اللحظات الأخيرة، شارك في الاجتماع بمداخلة عبر الإنترنت أبدا فيها سعادته بهذا الجمع العربي، وأشار إلى أن عدد الدول المنظمة للاتحاد الدولي وصل إلى 202 بلد.

وترأس الوفد الليبي فى هذا الاجتماع، رئيس الاتحاد عادل القريو، وعضوية الأمين العام أحمد سعيد، وأمين صندوق الاتحاد عادل البيباص.