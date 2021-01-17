عادل القريو نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 يناير 2021, 08:54 مساء
الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام، اليوم الأحد، جلستها الانتخابية بمحافظة الإسكندرية بمصر، لاختيار الرئيس ونواب الرئيس ومجلس إدارة الاتحاد عن الفترة 2021 / 2025.

حضر الجلسة الانتخابية محافظ الإسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف، وممثل اللجان الأولمبية العربية أحمد حسام الدين ، وممثلو دول ليبيا ومصر وتونس وفلسطين والإمارات وعمان والعراق وسورية واليمن والأردن والسودان والسعودية والبحرين، بينما تغيبت عن الحضور دول لبنان والمغرب وموريتانيا.

واختارت الجمعية العمومية  المصري عادل فهيم رئيسًا  للاتحاد لفترة رئاسية رابعة بإجماع الحاضرين، كما تم انتخاب ثلاثة نواب للرئيس وهم عادل القريو (ليبيا)  وأسامة الرميان (السعودية) وسالم البحري (عمان).

كما تم أيضًا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم، محمد خضوره (تونس) ومنار هيكل (سورية) ونجيب الجوفي (اليمن) وخالد الرامي (المغرب) وحسان حسن (السودان).

 وجرى الاتفاق في اجتماع الجمعية العمومية على إدراج لعبة بناء الأجسام ضمن ألعاب الدورة الرياضية العربية المقبلة، وضم دولة فلسطين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لبناء الأجسام.
  
يشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الذي تعذر حضوره في اللحظات الأخيرة، شارك في الاجتماع بمداخلة عبر الإنترنت أبدا فيها سعادته بهذا الجمع العربي، وأشار إلى أن عدد الدول المنظمة للاتحاد الدولي وصل إلى 202 بلد.

وترأس الوفد الليبي فى هذا الاجتماع، رئيس الاتحاد عادل القريو، وعضوية الأمين العام أحمد سعيد، وأمين صندوق الاتحاد عادل البيباص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة