أبوزقية: هناك من يمارس الفوضى باتحاد الكرة بجلب بعض الجهلة والمفسدين

عبد الواحد أبوزقية الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم

طالب عبد الواحد أبوزقية، الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، بإبعاد كل مَن عليه شبهة فساد من انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم القادمة، خاصة مَن عليهم أدلة.

وقال فى تصريح لـ«بوابة الوسط» إن هناك مَن يمارس الفوضى في اتحاد الكرة بجلب بعض الجهلة والمفسدين في لجان الاتحاد نتيجة التحالفات قبل الانتخابات سابقًا وحاليًا.

وأكد أبوزقية، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن الخلل وبيت الداء في الجمعية العمومية التى تزيد في عمق مأساة كرة القدم الليبية، وأن ما يجري حاليًا لا يبشر بخير للعبة، مشيرًا إلى أن المأساة قد تستمر بسبب الدفع ببعض الشخصيات غير المؤهلة في المكتب التنفيذي.