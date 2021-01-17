التعادل السلبي يحسم مواجهة منتخب المحليين أمام النيجر في كأس الأمم الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 يناير 2021, 08:14 مساء
المنتخب الوطني للمحليين. (إنترنت)

انتهت مباراة المنتخب الوطني للمحليين، أمام نظيره النيجري، بالتعادل السلبي دون، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون.

الشوط الأول انتهى سلبيًّا رغم حصول منتخب المحليين الوطني على ثلاث فرص، الأولى جاءت لمعتز المهدي والثانية لطلحة رزق، والثالثة لمعتز المهدي ، كما حصل المنتخب النيجري على فرصة تصدى لها حارس المنتخب الوطني أحمد عزاقة.

والشوط الثاني من المباراة كان منتخب النيجر أفضل من المنتخب الوطني؛ بسبب ضعف اللياقة البدنية وقلة ريتم المباريات، وتحصل على فرصتين خطريتين خلال هذا الشوط، بينما المنتخب الوطني اكتفى بالدفاع وقبول اللعب في ملعبه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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