فوز مالي والكاميرون في أمم أفريقيا «شان»

مباراة الكاميرون وزيمبابوي (إنترنت)

انطلقت أمس السبت بالكاميرون بطولة أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين «شان» في نسختها السادسة بمشاركة 16 فريقا وزعت على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: الكاميرون وزيمبابوي ومالي وبوركينافاسو.

المجموعة الثانية: ليبيا والنيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو ورواندا وأوغندا.

المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا.

شهدت مباراة الافتتاح فوز الكاميرون على زيمبابوي بهدف دون رد، وبنفس النتيجه فازت مالي على بوركينا فاسو.

ويتجدد الموعد اليوم الأحد في البطولة مع مباراتين منتخب ليبيا يبدأ مشواره بلقاء النيجر على ملعب جابوما بإدارة الحكم الغاني دانيال لاري، والمساعدين الكيني جلبرت شيريو والنيجيري صامويل بوادوتكام، والحكم الرابع المرشيوسي أحمد هيرال.

وتعقبها على نفس الملعب مباراة الكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.