الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد شروط انتساب الأكاديميات ومدارس الناشئين

مدارس الناشئين (أرشيفية : الإنترنت)

طلب الاتحاد الليبي لكرة القدم من الأكاديميات ومدارس الناشئين الراغبة في الانتساب إليها بضرورة إحضار المسوغات الآتية من: ترخيض إشهار الأكاديمية أو المدرسة من جهة الاختصاص، وصورة من عقد الملكية أو إيجار ملعب كرة القدم لمدة لا تقل عن سنة، أو عقد اتفاق أو مشاركة.

يأتي هذا بالإضافة إلى بيان معتمد من الأكاديمية أو المدرسة بأسماء المدير الفني المسؤول والمدربين مرفقا بشهادة التدريب والرخص المعتمدة من الاتحاد الأفريقي «كاف».

امتدت الشروط إلى بيان تحديد عنوان المقر الرئيسي للأكاديمية أو المدرسة وعناوين فروعها إن وجدت ولائحة فنية معتمدة من مجلس الإدارة وإقرار بقبول الخضوع للتفتيش الدوري لمرافق الأكاديمية أو المدرسة.



يضاف إليها رسوم التسجيل بمبلغ 500 دينار ليبي، وإقرار بالالتزام بالشروط المنهجية لتدريب الأعمار السنية وفقا للنشرات والبرامج الدورية التي تصدر عن اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بالإضافة إلى عقود المدربين والمدير الفني والمشرف الطبي والمعد النفسي، وإقرار بالالتزام واللوائح والنظم المعتمدة من الاتحاد الليبي لكرة القدم.