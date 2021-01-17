ليبيا تحجز مقعد نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام

عادل القريو في انتخابات الاتحاد العربي لبناء الأجسام (إنترنت)

انتهى، اليوم الأحد، اجتماع الاتحاد العربي لبناء الأجسام، والذي خصص لاختيار نائب للرئيس، وخلال الاجتماع تم انتخاب واختيار رئيس الاتحاد الليبي عادل القريو نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام بعد منافسة قوية.

شارك في التصويت دول مصر وليبيا والسعودية وسورية والعراق واليمن والسودان والأردن والكويت والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وفلسطين وعمان والإمارات ولبنان.

وفي تصريح سابق للقريو خاص إلى «بوابة الوسط» قال إنه سيدخل المنافسة في انتخابات نائب الرئيس، وإن حظوظه وافرة للفوز بهذا المنصب، رغم قوة المنافسة من قبل خمسة مرشحين.

يشار إلى أن عادل القريو يرأس أيضا اتحاد شمال أفريقيا لبناء الأجسام، وشهدت لعبة الأجسام في ليبيا في عهده زيادة عدد الممارسين، فضلا عن التطور الفني الكبير والتتويج في أقوى بطولات العالم لبناء الأجسام، من بينها كأس وذهبية مستر أولمبيا عن طريق البطل العالمي كمال القرقني.

نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام عادل القريو (إنترنت)