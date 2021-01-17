بالصور: القنطري يشارك في حملة التشجير «شاركوا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 يناير 2021, 12:26 مساء
القنطري يشارك في حملة التشجير (المركز الإعلامي)

شارك رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة دكتور بشيرالقنطري وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والحركة العامة للكشافة والمرشدات ولجنة العمل التطوعي صباح أمس السبت في الحملة الوطنية للتشجير بمتنزه النقازة تحت شعار«شاركوا»، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة من خلال لجنة العمل التطوعي.

وألقى رئيس الهيئة كلمة لمناسبة انطلاق الحملة، أكد فيها ضرورة الاهتمام بالغابات والمتنزهات والحدائق بالدولة، من خلال نشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي.

كما أكد أن الهدف من هذه المبادرة هي تحريك وتعبئة كل أطياف المجتمع خاصة المجتمع المدني لمساندة كل المبادرات الوطنية التي تصب في إعادة الحياة للغابات من خلال عمليات التشجير المتواصلة.

يذكر أن الحملة ستستمر بكل الغابات والحدائق والمتنزهات بالمناطق لإعادة إحيائها، بمشاركة لجنة العمل التطوعي والحركة العامة للكشافة والمرشدات ورؤساء الاتحادات الرياضية وجهاز الشرطة الزراعية، تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة.

القنطري يشارك في حملة التشجير (المركز الإعلامي)
القنطري يشارك في حملة التشجير (المركز الإعلامي)
القنطري يشارك في حملة التشجير (المركز الإعلامي)
القنطري يشارك في حملة التشجير (المركز الإعلامي)
حملة التشجير (المركز الإعلامي)
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