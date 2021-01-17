زوران يفند أهدافه بوضوح مع المنتخب الليبي قبل ضربة البداية أمام النيجر في «شان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 17 يناير 2021, 10:57 صباحا
زوران في المؤتمر الصحفي (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الصربي زوران فليبوفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب المحليين الذي سيواجه منتخب النيجر اليوم الأحد في أولى مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين «شان» المقامة في الكاميرون.

وتحدث زوران عن المباراة الأولى وحظوظ المنتخب الليبي والصعوبات التي تواجهه قائلاً: «المباراة الأولى مهمة جداً ويجب علينا التركيز على أن نظفر بنقاط المباراة وهي مفتاح البطولة، حظوظ المنتخبات متساوية بالفوز باللقب، واجهنا صعوبات في الأجواء بالكاميرون بوجود رطوبة عالية، لكن هذا لا يمنع أننا مستعدون للمنافسة وبالةنضباط والروح سوف نصل إلى مبتغانا».

وأضاف: «عدم وجود دوري يضعنا في وضع صعب من حيث الجاهزية البدنية للاعبين».

أيضا تحدث في المؤتمر الصحفي أيضا قائد المنتخب الوطني ربيع اللافي قائلاً: «نمتلك فريقة قوية ومعدل أعمارنا ممتاز لصناعة التاريخ، سوف نبذل كل جهدنا للظهور بالمظهر المشرف وإسعاد الشعب الليبي هو هدفنا».
وأشار اللافي إلى أن كل الشباب مستعدون لهذه البطولة بشكل كبير، قائلا «لدينا طموح كبير للمنافسة على لقب البطولة».

وستضم تشكيلة المنتخب الوطني للمحليين أمام النيجر الحارس فتحي الطلحي، وفي خط الدفاع والوسط منصور رزق ومعاذ العمامي وصلاح فكرون والمهدي الهوني وربيع شادي ومحمد التهامي وربيع اللافي، وفي الهجوم طلحة رزق ومعتز المهدي وإبراهيم بودبوس.

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