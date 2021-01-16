عاشور لـ«بوابة الوسط»: مستحقات الحكام القديمة في الطريق إلى السداد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 16 يناير 2021, 07:13 مساء
أحمد عاشور (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المراقب والحكم السابق، أحمد عاشور، أنه يأمل في سرعة تسديد مستحقات الحكام والمراقبين المتراكمة منذ فترة طويلة دون أن يسميها.
 
وأضاف عاشور، خلال تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه تلقى وعودًا من المسؤولين بالهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بطي صفحة هذا الملف نهائيًّا.

وأكمل عاشور حديثه بأن الوعد تضمن تسديد المستحقات كونه جهد وعرق كل الحكام والمراقبين، وأنه أكثر مَن سعى وتحدث في الموضوع دون أن يخشى في الحق لومة لائم.

ووجه عاشور الشكر للإعلاميين الذين كان لهم موقف تضامنى في تأكيد هذا الحق والدفاع عنه.

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