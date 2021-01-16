وديات ساخنة بين كبار الدوري الممتاز

واحدة من التجارب الودية بين الأندية الليبية (فيسبوك)

تتواصل المباريات الودية بين فرق الدوري الممتاز استعدادًا للدوري الليبي، الذي من المزمع انطلاقه في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.

في ملعب طرابلس الدولي جمع اللقاء الودي فريقي «المحلة» و«الاتحاد المصراتي»، حيث انتهى هذا اللقاء بفوز «المحلة» بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء فاز فريق «الهلال» على فريق «الأخضر»؛ بهدف دون مقابل في ثاني مباراة ودية بين الفريقين.

وستنطلق يوم الإثنين في ملعب بنينا ببنغازي منافسات دوري السلام، الذي سيجمع 6 فرق من فرق الممتاز وهي «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال و«التحدي» و«خليج سرت» و«الشط» استعدادًا للبطولة الكبرى.