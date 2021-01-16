شاكة لـ«بوابة الوسط»: سأترشح لرئاسة الكرة الليبية.. وأرحب بالمناظرات التلفزيونية

إبراهيم شاكة (أرشيفية : الإنترنت)

قال المرشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، إبراهيم شاكة، إنه مستعد لأية مناظرة تلفزيونية مع أي مرشح وإنه يرحب بهذه الفكرة لعرض برنامجه لتطوير كرة القدم الليبية للسنوات الأربع المقبلة كون المناظرات التلفزيونية ترسخ لثقافة الحوار البناء.

وأضاف شاكة، خلال تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه يؤمن بدور الإعلام الرياضي في تطوير اللعبة، ويرى التفاعل معه في أي قضية كروية، مؤكدًا أن لديه برنامجًا متكاملًا ويؤمن بالكفاءة أولاً، ولن يكون هناك مكان إلا للكفاءات في حالة نجاحه، كما أنه يحترم كل المرشحين لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.