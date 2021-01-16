بطولة السلام الودية لكرة القدم تمهد الطريق للدوري الليبي الممتاز

منافسات سابقة لبطولة السلام الودية العام 2017 (المركز الإعلامي بنادي أبوسليم عبر فيسبوك)

تنطلق، بعد غدٍ الإثنين، بطولة السلام الودية لكرة القدم، التي تأتي ضمن استعدادات الفرق الليبية للدوري الممتاز.

وتشارك في هذه البطولة الودية 6 فرق هي «الأهلي بنغازي» و«خليج سرت» و«التحدي» و«النصر» و«الشط» و«الهلال».

وقد ضمت المجموعة الأولى فرق «الأهلي بنغازي» و«خليج سرت» و«التحدي»، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق «النصر» و«الهلال» و«الشط».

وستجمع مباراة افتتاح البطولة فريق «خليج سرت» الذي وصل مدينة بنغازي أمس الجمعة، رفقة فريق الشط، مع فريق «الأهلي بنغازي» يوم الإثنين.

ويشمل جدول باقي المباريات: الثلاثاء فريق «النصر» يلتقي «الشط من المجموعة الثانية، الخميس يلتقي «التحدي» و«الخليج» من المجموعة الأولى، والجمعه «الهلال» مع «الشط» من المجموعة الثانية، وتختتم المجموعة الأولى مبارياتها بمواجهة «الأهلي» و«التحدي» الأحد، وتختتم مباريات المجموعة الثانية بلقاء «الهلال» و«النصر» يوم الإثنين.